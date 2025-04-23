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23 квітня 2025, 00:32

У Житомирі судитимуть чоловіка, який погрожував адвокату і вимагав неіснуючий борг

23 квітня 2025, 00:32
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фото: поліція
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До суду направлений обвинувальний акт стосовно жителя Житомира за погрози насильства та вимагання грошей в адвоката

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік з надуманих причин вимагав у адвоката неіснуючий борг у різних валютах на суму близько 40 тисяч гривень. Фігурант неодноразово тероризував потерпілого повідомленнями у месенджері, часто – пізно ввечері. Свої вимоги мотивував неякісною правовою допомогою, попри відсутність будь яких договірних відносин чи навіть усних домовленостей.

Коли погрози не подіяли, 54-річний вимагач перейшов до шантажу і почав лякати фізичною розправою не лише над адвокатом, а й над його родиною.

У січні 2025 року, під час особистої зустрічі з адвокатом, зловмисник отримав від нього 900 доларів та одразу був затриманий правоохоронцями.

З моменту затримання обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Фігуранту загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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