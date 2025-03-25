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В Україні стартувало голосування за склад національного журі на пісенний конкурс. Голосування проходить традиційно через Дію

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У застосунку "Дія" українцям доступне нове голосування - обрати склад Національного журі України на Євробаченні-2025. Це та професійна команда, яка буде виставляти бали учасникам від українського жюрі. Опитування триватиме до 31 березня. Серед кандидатів:

MÉLOVIN — співак, автор, композитор і продюсер, представник України на Євробаченні-2018. Переможець шоу "Х-Фактор", "Маска" і "Неймовірні дуети". Номінант і переможець багатьох музичних премій, зокрема M1 Music Awards.

Tayanna — співачка, композиторка та авторка пісень. Володарка престижних музичних нагород "Золота жар-птиця – 2018" та M1 Music Awards – 2017. Фіналістка Національних відборів на Євробачення-2017 та 2018.

Марко Галаневич — музикант, фронтмен та вокаліст гурту "ДахаБраха". Актор київського театру "ДАХ". Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2020), автор відомої фрази "Доброго вечора, ми з України!".

Руслан Махов — постановник шоу, перформансів та кліпів для топових українських зірок. Режисер-постановник проєкту "Голос країни", хореограф "Танців з зірками" та премії M1 Music Awards. Хореограф-постановник номера України на Євробаченні-2023.

Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі. Була у складі журі Нацвідбору на Євробачення-2025.

Анатолій Сачівко — режисер, хореограф кіно й театру. Засновник танцювального обʼєднання Apache Crew та постановник перформансу The Children’s Courtyard для Євробачення-2017. Режисер-постановник музичного відео на пісню "1944" для Євробачення-2016.

Натела Чхартішвілі-Зацаринна — генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2". Працювала над створенням премій M1 Music Awards, "Золота жар-птиця", благодійних фестивалів "Чорноморські ігри" та Dity Help Music.

Олена Шоптенко — хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Переможниця та головна хореографка шоу "Танці з зірками".

Дмитро Шуров — засновник проєкту "Pianoбой", автор пісень, рок-піаніст, продюсер та кінокомпозитор. Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 і 2024. Володар трьох статуеток премії YUNA.

Нагадаємо, що Євробачення 2025 буде проходити у Швейцарії з 15 по 17 травня. Україну на конкурсі представить гурт Ziferblat з піснею "Birf of Pray".