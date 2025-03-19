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У ЗМІ зʼявились чутки, що організатори конкурсу ведуть перемовини з Даміано Давідом про виступ на конкурсі. Проте точно ще нічого невідомо

Про це повідомляє Le-Matin, передає RegioNews.

Раніше ходили чутки, що в травні на Євробаченні в Базелі може виступити Селін Діон. Однак через важку хворобу артистки її може замінити переможець конкурсу 2021 року Даміано Давід.

Слід зазначити, що артист скоро вирушає у сольний тур. Крім того, раніше він зізнавався, що залюбки повернувся б на сцену конкурсу, але вже як гість.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні 2025 буде представляти гурт Ziferblat з піснею "Bird of Prey”. Нещодавно вони презентували оновлену версію пісні. Зараз букмекери ставлять їх на 9 сходинку, тобто - в топ-10.