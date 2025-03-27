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Букмекеры обновили прогнозы на первый финал европейского конкурса. Стало известно, на какой ступени у фанатов Украина

Об этом говорится в Eurovisionworld, передает RegioNews.

Следует отметить, что на Евровидении по каждому полуфиналу 10 участников проходят в финал. По данным букмекеров, Украина в первом полуфинале (по мнению фанатов) будет 7. Это значит, что, по мнению букмекеров, украинская группа Ziferblat пройдет в финал.

Следует напомнить, что первый полуфинал Евровидения состоится уже 15 мая. 17 мая будет проведен финал. Украину представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.