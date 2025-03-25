У Бучі 18-річний атлет встановив новий рекорд України

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18-річний атлет Олександр Ратних віджався на вказівному та середньому пальцях рук 38 разів менш ніж за хвилину

Про це розповіла керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає RegioNews.

За її словами, у місті-герої Буча під Києвом зафіксовано новий рекорд України.

18-річний атлет Олександр Ратних на вказівному та середньому пальцях рук віджався 38 разів за 51 секунду. І найважливіше — в абсолютно правильній техніці, наголосила Вєтрова.

Вона зазначила, що чимало спортивних рекордів не реєструються саме через порушення техніки виконання. Очевидно, що технічно правильно працювати з власним тілом рекордсмену допомагає захоплення стріт воркаутом.

Нагадаємо, дитина із Житомирщини встановила рекорд у номінації "Найдовше волосся у немовляти".