В Буче 18-летний атлет установил новый рекорд Украины

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18-летний атлет Александр Ратных отжался на указательном и среднем пальцах рук 38 раз менее чем за минуту

Об этом рассказала руководительница национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает RegioNews.

По ее словам, в городе-герое Буча под Киевом зафиксирован новый рекорд Украины.

18-летний атлет Александр Ратных на указательном и среднем пальцах рук отжался 38 раз в 51 секунду. И самое важное – в абсолютно правильной технике, подчеркнула Ветрова.

Она отметила, что многие спортивные рекорды не регистрируются именно из-за нарушения техники исполнения. Очевидно, что технически правильно работать с собственным телом рекордсмена помогает его занятия стрит воркаутом.

Напомним, ребенок из Житомирщины установил рекорд в номинации "Самые длинные волосы у младенца".