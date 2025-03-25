Украинцы выбирают через Дію жюри на Евровидение: кого можно выбрать
В Украине стартовало голосование за состав национального жюри на песенный конкурс. Голосование проходит традиционно через Дію
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
В приложении "Дія" украинцам доступно новое голосование - выбрать состав Национального жюри Украины на Евровидении-2025. Это профессиональная команда, которая будет выставлять баллы участникам от украинского жюри. Опрос продлится до 31 марта. Среди кандидатов:
- MÉLOVIN – певец, автор, композитор и продюсер, представитель Украины на Евровидении-2018. Победитель шоу "Х-Фактор", "Маска" и "Невероятные дуэты". Номинант и победитель многих музыкальных премий, включая M1 Music Awards.
- Tayanna — певица, композитор и автор песен. Обладательница престижных музыкальных наград "Золотая жар-птица – 2018" и M1 Music Awards – 2017. Финалистка Национальных отборов Евровидения-2017 и 2018.
- Марко Галаневич – музыкант, фронтмен и вокалист группы "ДахаБраха". Актер киевского театра "Крыша". Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2020), автор известной фразы "Добрый вечер, мы из Украины!".
- Руслан Махов – постановщик шоу, перформансов и клипов для топовых украинских звезд. Режиссер-постановщик проекта Голос страны, хореограф Танцев со звездами и премии M1 Music Awards. Хореограф-постановщик номера Украины на Евровидении-2023.
- Екатерина Павленко — певица, композитор и автор песен. Фронтвумен группы Go_A, занявший пятое место на Евровидении-2021 в Роттердаме. Была в составе жюри Нацотбора на Евровидение-2025.
- Анатолий Сачивко – режиссер, хореограф кино и театра. Основатель танцевального объединения Apache Crew и постановщик перформанса The Children's Courtyard для Евровидения-2017. Режиссер-постановщик музыкального видео на песню "1944" для Евровидения-2016.
- Натела Чхартишвили-Зацаринна — генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2". Работала над созданием премий M1 Music Awards, Золотая жар-птица, благотворительных фестивалей Черноморские игры и Dity Help Music.
- Елена Шоптенко – хореографка-постановщица, чемпионка мира по спортивным бальным танцам. Победительница и главная хореографка шоу "Танцы со звездами".
- Дмитрий Шуров – основатель проекта "Pianoбой", автор песен, рок-пианист, продюсер и кинокомпозитор. Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 и 2024. Обладатель трех статуэток премии YUNA.
Напомним, что Евровидение 2025 года будет проходить в Швейцарии с 15 по 17 мая. Украину на конкурсе представит группа Ziferblat с песней Birf of Pray.
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