Ziferblat спели акустическую версию Bird of Pray для Евровидения
Украинская группа Ziferblat порадовала еще одной версией конкурсной песни. В этот раз ребята удивили акустической версией
Видео появилось на официальном канале конкурса, передает RegioNews.
В комментариях к видео ребята обратились к иностранцам и поблагодарили за теплый прием. Они отметили, что это очень много значит для украинцев по всему миру.
"Принимая украинскую независимую музыку и ее разнообразие, вы даете ей шанс быть услышанным. Вместо этого мы надеемся подарить вам эмоции, которые вы, возможно, забыли или, возможно, никогда раньше не испытывали", – говорят участники группы.
Напомним, что Евровидение в 2025 году пройдет в Швейцарии с 15 по 17 мая. Букмекеры уже ставят украинскую группу в лучшую 10.
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