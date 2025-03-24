Фото: YouTube

Украинская группа Ziferblat порадовала еще одной версией конкурсной песни. В этот раз ребята удивили акустической версией

Видео появилось на официальном канале конкурса, передает RegioNews.

В комментариях к видео ребята обратились к иностранцам и поблагодарили за теплый прием. Они отметили, что это очень много значит для украинцев по всему миру.

"Принимая украинскую независимую музыку и ее разнообразие, вы даете ей шанс быть услышанным. Вместо этого мы надеемся подарить вам эмоции, которые вы, возможно, забыли или, возможно, никогда раньше не испытывали", – говорят участники группы.

Напомним, что Евровидение в 2025 году пройдет в Швейцарии с 15 по 17 мая. Букмекеры уже ставят украинскую группу в лучшую 10.