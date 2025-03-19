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В СМИ появились слухи, что организаторы конкурса ведут переговоры с Дамиано Давидом о выступлении на конкурсе. Однако точно еще ничего неизвестно

Об этом сообщает Le-Matin, передает RegioNews.

Ранее ходили слухи, что в мае на Евровидении в Базеле может выступить Селин Дион. Однако из-за тяжелой болезни артистки ее может заменить победитель конкурса 2021 Дамиано Давид.

Следует отметить, что артист скоро отправляется в сольный тур. Кроме того, раньше он признавался, что охотно вернулся бы на сцену конкурса, но уже как гость.

Напомним, что Украину на Евровидении 2025 года будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Prey”. Недавно они представили обновленную версию песни. Сейчас букмекеры ставят их на 9 строчку, то есть – в топ-10.