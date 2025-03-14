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Письменниця Ірена Карпа зізналась, що їй не подобається, коли за кордоном українці говорять російською. Вона зазначала, що іноземці можуть переплутати їх з росіянами

Про це письменниця розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, передає RegioNews.

Ірена Карпа зазначила, що українцям варто переходити на рідну мову. Особливо, коли вони перебувають за кордоном. За словами письменниці, іноземці сприймають російськомовних українців за росіян.

"Будь ласка, люди добрі, зробіть над собою зусилля, не калічте своїх дітей, говоріть з ними українською. На кого ви чекаєте? Ви вже і так за кордоном зараз перебуваєте. Говоріть українською на вулиці, тому що вас сприймають за росіян, вони ж чують, що це інша мова", - каже письменниця.

Вона додала, що коли вона чує російськомовних українців в Україні, то її це не так обурює, бо тут вона розуміє, що це точно не росіяни. Проте вона все ж вважає, що важливо переходити на українську мову. Але письменника проти насильницького переходу.

"Це так дивно, от в Україні мене не тригерить російська, я розумію, що це українці. Я проти насильницької переходу. Але я не розумію цього вибору людей", - каже Карпа.

Довідка. Ірена Карпа - українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча. У 2015-2019 роках вона була першою секретаркою з питань культури посольства України у Франції. Також Ірена Карпа є членом Українського ПЕН (українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву).