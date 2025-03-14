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14 березня 2025, 23:05

Він був головним: зірка шоу "Мастер Шеф" розповіла про ворожнечу з Ектором

14 березня 2025, 23:05
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Фото: YouTube
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Відома шеф-кухарка Тетяна Літвінова розповіла, якими насправді були стосунки з Ектором Хіменесом-Браво за кадром. За її словами, все було непросто

Про це шеф-кухарка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

Тетяна Літвінова протягом п'яти років була в жюрі шоу "Мастер Шеф". Вона зазначила, що почувалась впевнено на своєму місці, адже приносила прибуток телеканалу. Проте в результаті з нею не продовжили контракт.

"Я не знала іспанську і відчувала негатив від Ектора, коли він коментував постійно. Це дуже заважало, коли я коментую страву учасника. Я вихована людина, тому не виносила на публіку якісь наші внутрішні суперечки", - сказала вона.

Тетяна Літвінова зазначила, що спочатку з Ектором у неї були дружні стосунки, але потім це зіпсувалось. За її словами, він був головною зіркою шоу, а її думка - завжди була другорядною. Після того як вона пішла з проєкту, її жодного разу не запрошували як гостю.

"З мене зробили відьму, яка зверхня, з персоналом дуже грубо поводилася, хоча це абсолютна неправда", - зазначила Літвінова.

Довідка. Тетяна Літвінова - українська підприємиця та шеф-кухарка. Глядачам вона знайома завдяки шоу "Все буде добре". З 2013 по 2018 роки вона була суддею на шоу "МастерШеф".

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