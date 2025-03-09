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09 марта 2025, 18:40

На Евровидении-2025 может выступить легендарная Селин Дион – что известно

09 марта 2025, 18:40
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Фото: YouTube
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Организаторы Евровидения приглашают для выступления на конкурсе Селин Дион. Хотя пока нет гарантий, что артистка выступит, учитывая состояние ее здоровья

Об этомсообщает The Sun, передает RegioNews.

По данным журналистов, организаторы Евровидения в Швейцарии ведут переговоры с певицей Селин Дион по поводу ее выступления. Следует отметить, что это было бы символично, поскольку легендарная артистка 37 лет назад одержала победу на этом конкурсе для Швейцарии.

Однако отмечается, что пока гарантий, что артистка выступит, нет. Дело в том, что Селин Дион много лет страдает синдромом ригидного человека (неспособность мышц нормально функционировать). Потому сейчас она практически не выступает. Так что все будет зависеть от здоровья звезды.

Напомним, что Украину на песенном конкурсе в Базеле в мае представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Сейчас, согласно ставкам букмекеров, Украина входит в топ-10.

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