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Ведущий Дмитрий Комаров вернет свое шоу «Мир наизнанку», популярное до полномасштабной войны. Однако теперь там будут немного другие темы

Об этом журналист сообщил на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

Если раньше выпуски шоу были посвящены другим странам, то теперь Дмитрий Комаров расскажет о нашей Родине. Новый сезон "Мира наизнанку" будет полностью посвящен Украине. Первая серия выйдет на 1+1 уже 28 февраля.

По словам Комарова, в этом сезоне он покажет уникальный репортаж с острова Змеиный. Также зрителям обещают неожиданные встречи и открытия, которые изменят представление об Украине.

Следует отметить, что во время полномасштабной войны Дмитрий Комаров не прекратил свою журналистскую деятельность. В 2023 году он и его команда представили три проекта, посвященные годовщине полномасштабной войны. В частности, это были проекты о Харьковской и Херсонской областях.