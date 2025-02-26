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Украинский певец, отменивший заявку на украинском Нацотборе, может представить на конкурсе другую страну. Стало известно, что за границей он вышел в финал отбора

Об этом сообщается в соцсетях отбора Сан-Марино на Евровидение, передает RegioNews.

Александр Тесленко (TESLENKO) ранее планировал соперничать за право представлять Украину на Евровидении. Однако затем он отменил свою заявку из-за скандала с ENLEO (певица критиковали за прослушивание российской музыки). Тем не менее, он решил попробовать свои силы в отборе Сан-Марино.

Впоследствии стало известно, что певец прошел в финал заграничного отбора. Там он будет исполнять песню "Storm". Если TESLENKO выигрывает в отборе, на Евровидении украинцы будут представлять сразу две страны-участницы.

Напомним, что Украину на Евровидении в Базеле будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. После Нацотбора в Украине букмекеры ставили группу на 18-е место. Однако за последние дни букмекеры песенного конкурса подняли группу на 13 место – сразу на 5 ступенек вверх.