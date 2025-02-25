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Гурт Ziferblat набирає популярність серед букмекерів Євробачення. Україна за останні дні піднялась в рейтингу на пʼять сходинок вище

Про це відомо з рейтингу Eurovisionworld, передає RegioNews.

Україну на Євробаченні в Швейцарії представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray”. Після Національного відбору українська заявка була на 18 місці в рейтингу букмекерів. Проте за останні дні ситуація змінилась.

Тепер Україна в рейтингу посідає 13 сходинку. Тобто, Ziferblat піднявся на пʼять місць вище за ставками букмекерів Євробачення.

Нагадаємо, що Ірландія на Євробачення-2025 відправляє артистку з піснею про російську собаку. На пісенному конкурсі в Базелі Emmy заспіває пісню "Laika Party". У тексті говориться про радянську собаку Лайку, яку в 1957 році росіяни відправили на навколоземну орбіту на космічному апараті "Супутник-2". Через 5-7 годин собака померла через стрес та перегрів у кабіні.