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Мальта обрала представницю на Євробачення-2025. От тільки проблема виникла з текстом, оскільки одна фраза з пісні може сприйматися в англомовних країнах дуже образливо

Про це повідомляє Times Malta, передає RegioNews.

У Мальті відбір на Євробачення виграла співачка Міріана Конте. Однак виникла проблема з її піснею, яка називається "Kant". Проблема в тому, що це слово співзвучне з англійським "c*nt", яке має сексуальний підтекст і часто використовується в англійській мові як лайка. Цією фразою також у квір-культурі називають сміливу людину.

Ведучий Скотт Міллс заявив, що пісню Мальти точно не зможуть відтворити на британському радіо. Сама Міріана Конте зазначила, що хоч це і смілива пісня, але вона і її команда зробили це. Також вона зазначила, що Європейська мовна спілка (EBU) схвалила текст її пісні.

Однак представники EBU підкреслили, що якщо пісню Мальти буде визнано неприйнятною, то національний мовник зможе замінити композицію до 10 березня.

Нагадаємо, що Ірландія обрала представницею на Євробачення-2025 артистку з піснею про радянську собаку. Співачка Emmy заспівала композицію про собаку Лайку, яку в СРСР відправили в космос. Тоді собака померла через перегрів кабіни.