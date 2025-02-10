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Українці не тільки обрали представника на Євробачення, але й встигли пожартувати про Національний відбір

Такі меми з'явилися в соціальній мережі, повідомляє RegeioNews.

Дуже багато глядачів Національного відбору України на Євробачення сумували за Сергієм Притулою. Він хоч і з'явився у кадрі, але лише як зірковий гість. У мережі пожартували, опублікувавши нібито петицію до президента з проханням повернути Притулу як ведучого.

Сумували українці і за Андрієм Данилко. У мережі публікували меми з його зображенням та іронічним написом про те що "невже цьогоріч не буде скандалів".

Також пожартували над вишуканим вбранням Джамали. У мережі порівняли її рукавички з тими, що продаються в господарчих магазинах від бренду "Фрекен Бок".

Переможці Національного відбору, гурт Ziferblat, були стильно вдягнуті в одяг яскравого кольору. Деяким користувачам соцмереж це нагадало популярним мем з котиком:

Підняли настрій своїм виступом гумористичний гурт Badstreet Boy. Українці звернули увагу на те, що один з учасників бенду взагалі не рухався на сцені. Це порівняли з поведінкою котика, коли додому хтось приходить:

Також користувачі звернули увагу на іронічну ситуацію: до Швейцарії, яка славиться своїми годинниками, ми відправляємо гурт з назвою "Ziferblat".

А ведучого Васю Байдака навіть порівняли з відомим автоком Тімоті Шаламе:

До слова, Вася Байдак в якості ведучого глядачам дуже сподобався. Деякі навіть жартували, що збиралися голосувати саме за нього.

Слід нагадати, що на Національному відборі виграв гурт Ziferblat. Хлопці будуть представляти Україну в травні на Євробаченні у Швейцарії з піснею "Bird Of Pray".