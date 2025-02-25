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Группа Ziferblat набирает популярность среди букмекеров Евровидения. Украина за последние дни поднялась в рейтинге на пять ступеней выше

Об этом известно из рейтинга Eurovisionworld, передает RegioNews.

Украину на Евровидении в Швейцарии представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. После Национального отбора украинская заявка была на 18-м месте в рейтинге букмекеров. Однако в последние дни ситуация изменилась.

Теперь Украина в рейтинге занимает 13 строчку. То есть, Ziferblat поднялся на пять мест выше ставок букмекеров Евровидения.

Напомним, что Ирландия на Евровидение-2025 отправляет артистку с песней о российской собаке . На песенном конкурсе в Базеле Emmy споет песню "Laika Party". В тексте говорится о советской собаке Лайке, которую в 1957 году россияне отправили на околоземную орбиту на космическом аппарате "Спутник-2". Через 5-7 часов собака умерла из-за стресса и перегрева в кабине.