11:52  13 травня
На Кіровоградщині стартувала повторна вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer
10:19  13 травня
У столичному метро хочуть підвищити вартість проїзду: не вистачає коштів на зарплату
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 08:59 11

Коронавірус в Україні: за добу виявили майже сім тисяч нових випадків

13 травня 2021, 08:59 11
Читайте также на русском языке
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (726) та Харківській області (635)
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (726) та Харківській області (635)
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 12 травня COVID-19 діагностували у 6813 осіб, госпіталізували 2569 осіб, зафіксовано 346 летальних випадків, 19 507 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 89 490 тестувань на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6 813 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей і 160 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 89 490: методом ПЛР - 35 366, методом ІФА-15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 38 863.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстровано в м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 135 886 осіб;
  • одужало - 1 816 643 людини;
  • летальних випадків - 47 333;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 756 402.

Нагадаємо, 11 травня в Україні за добу одужало в чотири рази більше людей, ніж захворіло. Найбільше нових заражень виявили в Києві (627).

коронавірус хвороба МОЗ пандемія шпиталь

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua