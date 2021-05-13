Коронавірус в Україні: за добу виявили майже сім тисяч нових випадків

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (726) та Харківській області (635)

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (726) та Харківській області (635)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 12 травня COVID-19 діагностували у 6813 осіб, госпіталізували 2569 осіб, зафіксовано 346 летальних випадків, 19 507 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 89 490 тестувань на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6 813 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей і 160 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 89 490: методом ПЛР - 35 366, методом ІФА-15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 38 863.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстровано в м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 135 886 осіб;

одужало - 1 816 643 людини;

летальних випадків - 47 333;

проведено ПЛР-тестів - 9 756 402.

Нагадаємо, 11 травня в Україні за добу одужало в чотири рази більше людей, ніж захворіло. Найбільше нових заражень виявили в Києві (627).