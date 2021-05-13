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13 мая 2021, 08:59 11

Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти семь тысяч новых случаев

13 мая 2021, 08:59 11
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (726) и Харьковской области (635)
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (726) и Харьковской области (635)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 12 мая COVID-19 диагностировали у 6813 человек, госпитализировали 2569 человек, зафиксировано 346 летальных случаев, 19 507 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 89 490 тестирований на коронавирус.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6 813 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 мая 2021 года. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 89 490: методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38 863.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 135 886 человек;
  • выздоровели - 1 816 643 человека;
  • летальных исходов - 47 333;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.

Напомним, 11 мая в Украине за сутки выздоровели в четыре раза больше людей, чем заболело. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (627).

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