13:21  10 травня
У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення
14:13  10 травня
Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування
08:11  11 травня
Бойовики здійснили сім обстрілів позицій ООС на Донбасі: гатили з мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
11 травня 2021, 08:34 389

Пожежа у Львові: евакуйовано близько сотні мешканців багатоповерхівки

11 травня 2021, 08:34 389
Читайте также на русском языке
З верхніх поверхів людей евакуювали за допомогою крана 
З верхніх поверхів людей евакуювали за допомогою крана 
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В одній із багатоповерхівок Львова сталася пожежа у квартирі. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 100 мешканців багатоповерхівки.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зокрема, повідомлення про пожежу надійшло о 20:49 ввечері 10 травня. Займання сталося у квартирі на другому поверсі будинку на вул. Виговського 1. На місце події виїхали рятувальники та поліцейські. Правоохоронці перекрили дорогу до місця пожежі.

Через сильне задимлення в під'їзді будинку з верхніх поверхів евакуювали всіх жителів за допомогою крана.

О 21:19 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, о 23:04 - ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 8 травня у Подільському районі Києва сталася пожежа на 25 поверсі житлового будинку. Відомо, що вогонь охопив квартиру в новобудові.

пожежа квартира Львів рятувальники ДСНС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram