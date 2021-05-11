Пожежа у Львові: евакуйовано близько сотні мешканців багатоповерхівки

З верхніх поверхів людей евакуювали за допомогою крана

З верхніх поверхів людей евакуювали за допомогою крана

Фото: Facebook

В одній із багатоповерхівок Львова сталася пожежа у квартирі. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 100 мешканців багатоповерхівки.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зокрема, повідомлення про пожежу надійшло о 20:49 ввечері 10 травня. Займання сталося у квартирі на другому поверсі будинку на вул. Виговського 1. На місце події виїхали рятувальники та поліцейські. Правоохоронці перекрили дорогу до місця пожежі.

Через сильне задимлення в під'їзді будинку з верхніх поверхів евакуювали всіх жителів за допомогою крана.

О 21:19 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, о 23:04 - ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 8 травня у Подільському районі Києва сталася пожежа на 25 поверсі житлового будинку. Відомо, що вогонь охопив квартиру в новобудові.