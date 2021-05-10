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У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення
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10 травня 2021, 13:21 9

У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення

10 травня 2021, 13:21 9
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По всій країні за 9 травня прищепили трохи більше тисячі осіб
По всій країні за 9 травня прищепили трохи більше тисячі осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за попередню добу, 9 травня, проти COVID-19 було щеплено всього 1004 людини, при цьому в столиці та ще 11 областях не зробили жодного щеплення. Це на 3839 щеплень менше, ніж добою раніше.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Зазначається, що найбільшу кількість щеплень протягом 9 травня було зроблено у Львівській області – 470.

Крім того, по 90 щеплень зробили в Тернопільській і Чернівецькій областях, 79 – в Миколаївській області, 61 – в Донецькій, 56 – в Рівненській, 50 – в Івано-Франківській, 23 – в Київській, 21 – в Полтавській, 20 – в Сумській, 19 – у Волинській, 15 – в Запорізькій області та 10 – на Закарпатті.

Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 863 645 осіб, з них отримали першу дозу – 863 643 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 446 осіб (з них 2 особи отримали першу дозу).

За весь період прищепної кампанії найбільше щеплень зробили в Києві - 93 096.

Нагадаємо, в Україні понад 597 тисяч осіб записалися в лист очікування для вакцинації проти коронавірусу. Однак зараз пріоритет у вакцинації надають літнім українцям і людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання.

коронавірус МОЗ регіони вакцинація щеплення

 
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