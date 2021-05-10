Вакцинація в Україні: у чергу на щеплення записалися майже 600 тисяч людей
Наразі вакцинують найбільш уразливі групи населення
Наразі вакцинують найбільш уразливі групи населення
Понад 597 тисяч людей записалися до листа очікування для вакцинації проти коронавірусу. Однак наразі пріоритет у вакцинації надають людям похилого віку та особам, які мають неінфекційні хронічні захворювання.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.
Так, зазначається, що наразі в Україні вакцинують:
- медиків і працівників закладів охорони здоров’я;
- мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
- учасників Операції об'єднаних сил на Сході України;
- соціальних працівників та священнослужителів;
- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
- освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);
- співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників;
- людей віком від 65 років.
Водночас пріоритет надають найстарішим українцям та особам, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).
Нагадаємо, "ковідний сертифікат" щодо вакцинації від коронавірусу, зокрема, в Україні планують розробити в найкоротші терміни та запустити до 1 липня.
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