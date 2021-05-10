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10 травня 2021, 11:12 1

Вакцинація в Україні: у чергу на щеплення записалися майже 600 тисяч людей

10 травня 2021, 11:12 1
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Наразі вакцинують найбільш уразливі групи населення
Наразі вакцинують найбільш уразливі групи населення
Фото: з відкритих джерел
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Понад 597 тисяч людей записалися до листа очікування для вакцинації проти коронавірусу. Однак наразі пріоритет у вакцинації надають людям похилого віку та особам, які мають неінфекційні хронічні захворювання.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Так, зазначається, що наразі в Україні вакцинують:

  • медиків і працівників закладів охорони здоров’я;
  • мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
  • учасників Операції об'єднаних сил на Сході України;
  • соціальних працівників та священнослужителів;
  • олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
  • освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);
  • співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників;
  • людей віком від 65 років.

Водночас пріоритет надають найстарішим українцям та особам, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).

Нагадаємо, "ковідний сертифікат" щодо вакцинації від коронавірусу, зокрема, в Україні планують розробити в найкоротші терміни та запустити до 1 липня.

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