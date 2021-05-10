В 12 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки

По всей стране за 9 мая привили чуть более тысячи человек

По всей стране за 9 мая привили чуть более тысячи человек

Фото: из открытых источников

В Украине за предыдущие сутки, 9 мая, против COVID-19 было привито всего 1004 человека, при этом в столице и еще 11 областях не сделали ни одной прививки. Это на 3839 прививок меньше, чем сутками ранее.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Отмечается, что наибольшее количество прививок в течение 9 мая были сделаны во Львовской области – 470.

Кроме того, по 90 прививок сделали в Тернопольской и Черновицкой областях, 79 – в Николаевской области, 61 – в Донецкой, 56 – в Ровенской, 50 – в Ивано-Франковской, 23 – в Киевской, 21 – в Полтавской, 20 – в Сумской, 19 – в Волынской, 15 – в Запорожской области и 10 – на Закарпатье.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 863 645 человек, из них получили первую дозу – 863 643 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили первую дозу границей).

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Киеве – 93 096.

Напомним, в Украине более 597 тысяч человек записались в лист ожидания для вакцинации против коронавируса. Однако сейчас приоритет в вакцинации предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.