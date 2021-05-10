Вакцинация в Украине: в очередь на прививку записались почти 600 тысяч человек
Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения
Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения
Более 597 тысяч человек записались в лист ожидания для вакцинации против коронавируса. Однако сейчас приоритет в вакцинации предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Так, отмечается, что сейчас в Украине вакцинируют:
- медиков и работников учреждений здравоохранения;
- жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
- участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;
- социальных работников и священнослужителей;
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
- педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);
- сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;
- людей в возрасте от 65 лет.
В то же время приоритет предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).
Напомним, "ковидный сертификат" по вакцинации от коронавируса в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить к 1 июля.
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