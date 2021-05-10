13:21  10 мая
В 12 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки
14:13  10 мая
Почти половина украинцев не знает даты аварии на Чернобыльской АЭС - соцопрос
10:01  10 мая
На Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
10 мая 2021, 11:12 8

Вакцинация в Украине: в очередь на прививку записались почти 600 тысяч человек

10 мая 2021, 11:12 8
Читайте також українською мовою
Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения
Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Более 597 тысяч человек записались в лист ожидания для вакцинации против коронавируса. Однако сейчас приоритет в вакцинации предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, отмечается, что сейчас в Украине вакцинируют:

  • медиков и работников учреждений здравоохранения;
  • жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
  • участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;
  • социальных работников и священнослужителей;
  • олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
  • педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);
  • сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;
  • людей в возрасте от 65 лет.

В то же время приоритет предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

Напомним, "ковидный сертификат" по вакцинации от коронавируса в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить к 1 июля.

украинцы Минздрав медики пенсионеры вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram