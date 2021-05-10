Вакцинация в Украине: в очередь на прививку записались почти 600 тысяч человек

Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения

Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения

Фото: из открытых источников

Более 597 тысяч человек записались в лист ожидания для вакцинации против коронавируса. Однако сейчас приоритет в вакцинации предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, отмечается, что сейчас в Украине вакцинируют:

медиков и работников учреждений здравоохранения;

жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;

участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;

социальных работников и священнослужителей;

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);

сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;

людей в возрасте от 65 лет.

В то же время приоритет предоставляют пожилым украинцам и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

Напомним, "ковидный сертификат" по вакцинации от коронавируса в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить к 1 июля.