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Ляшко повідомив дати введення другої дози вакцин від COVID-19
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07 травня 2021, 11:49 24

Ляшко повідомив дати введення другої дози вакцин від COVID-19

07 травня 2021, 11:49 24
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнуть щепити другою дозою вакцини від коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в ході брифінгу 7 травня.

Так, CoviShield, яким почали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим щепленням становить 12 тижнів, тому друге щеплення має початися 19 травня.

Хто робив щеплення з 24 лютого, будь ласка, подивіться і визначте час і місце, де ви будете робити друге щеплення", - пояснив Ляшко.

Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал - 28 днів між першим і другим щепленням, тому друге щеплення має початися 11 травня.

Вакциною Pfizer розпочали 18 квітня, інтервал три тижні - 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня.

Нагадаємо, в Україні упродовж минулої доби щеплення від COVID-19 отримали 37 967 осіб, найбільше людей вакцинували у Києві (6 026), найменше доз використали у Харківській (317) та Полтавській (153) областях.

Україна українці Віктор Ляшко вакцинація щеплення

 
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