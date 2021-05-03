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03 травня 2021, 11:39 5

За добу в Україні вакциновано менше двох сотень людей

03 травня 2021, 11:39 5
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом 2 травня щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 177 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 травня 2021 року в Україні", — написав міністр.

Крім цього, повідомляється, що всього з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 755 103 людини.

Раніше повідомлялося, що близько тисячі громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

коронавірус хвороба МОЗ пандемія вакцинація

 
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