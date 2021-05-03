За добу в Україні вакциновано менше двох сотень людей

Це в 15 разів менше, ніж днем раніше

Це в 15 разів менше, ніж днем раніше

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 травня 2021 року в Україні", — написав міністр.

Крім цього, повідомляється, що всього з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 755 103 людини.

Раніше повідомлялося, що близько тисячі громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.