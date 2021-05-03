За добу в Україні вакциновано менше двох сотень людей
Це в 15 разів менше, ніж днем раніше
Це в 15 разів менше, ніж днем раніше
Протягом 2 травня щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 177 осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 травня 2021 року в Україні", — написав міністр.
Крім цього, повідомляється, що всього з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 755 103 людини.
Раніше повідомлялося, що близько тисячі громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.
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