За сутки в Украине вакцинировано менее двух сотен людей
Это в 15 раз меньше, чем днем ранее
Это в 15 раз меньше, чем днем ранее
В течение 2 мая прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 177 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 мая 2021 года в Украине", — написал министр.
Помимо этого, сообщается, что всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 755 103 человека.
Ранее сообщалось, что около тысячи граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.
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