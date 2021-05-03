10:41  03 мая
В Украине на Пасху обнаружили более 2700 COVID-больных
11:12  03 мая
На Закарпатье разыскивают провокаторов: призывали к агрессии против венгров
10:02  03 мая
Ситуация в зоне ООС: за сутки зафиксировано лишь одно нарушение
UA | RU
UA | RU
03 мая 2021, 11:39 5

За сутки в Украине вакцинировано менее двух сотен людей

03 мая 2021, 11:39 5
Читайте також українською мовою
Это в 15 раз меньше, чем днем ранее
Это в 15 раз меньше, чем днем ранее
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение 2 мая прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 177 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 мая 2021 года в Украине", — написал министр.

Помимо этого, сообщается, что всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 755 103 человека.

Ранее сообщалось, что около тысячи граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

коронавирус болезнь Минздрав пандемия вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram