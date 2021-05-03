За сутки в Украине вакцинировано менее двух сотен людей

Это в 15 раз меньше, чем днем ранее

Это в 15 раз меньше, чем днем ранее

Фото: из открытых источников

В течение 2 мая прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 177 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 мая 2021 года в Украине", — написал министр.

Помимо этого, сообщается, что всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 755 103 человека.

Ранее сообщалось, что около тысячи граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.