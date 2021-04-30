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30 квітня 2021, 17:20 9
Прес-реліз

Бренд Bella: історія, динамічний розвиток, нові пропозиції

30 квітня 2021, 17:20 9
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Саме такою є польська компанія TZMO SA та її провідний бренд Bella. Підприємство засноване на початку 50-х у місті Торунь (північна частина Польщі)

Практично відразу воно отримало замовлення на виготовлення великої партії перев'язувальних матеріалів, призначених для шахтарів. Підприємство було забезпечено роботою на пів року, а потім планувалося його закрити. Але згодом, завдяки високій якості продукції й підвищеного попиту на товари, це рішення було скасовано. Завод продовжив свою роботу й в середині 60-х розпочався експорт у країни Європи, Азії, Африки.

У 1976 році випущена перша партія одноразових прокладок Bella для критичних днів. У 80-ті каталог бренду істотно розширюється й в нього входять щоденні варіанти. Наступне десятиліття стало вирішальним у розвитку марки. Для закріплення у своєму сегменті ринку необхідно було запропонувати оригінальну продукцію, яка відповідає потребам сучасних жінок, що ведуть активний спосіб життя. І менеджменту компанії це вдалося. В першу чергу, завдяки змінам у структурі підприємства та залученню до співпраці представників наукової та медичної сфери. Починається виготовлення моделей з крильцями, а також ультратонких виробів товщиною не більше 2 мм. У 1996 році компанія стає першим польським підприємством, що працює в медичній сфері, яке отримує право на маркування своїх виробів європейським сертифікатом СЄ. Бренд Белла не тільки займає перші позиції у своїй країні, а й впевнено закріплюється на європейському ринку.

Пропонований асортимент

На початку 2000-х марка представляє перші ароматизовані варіанти, а також починає випуск прокладок, які забезпечують максимальний доступ повітря до покривів. Практично щороку в колекцію входять нові пропозиції. Це прокладки для тінейджерів, тампони з аплікатором, гігієнічні вироби з просоченням з екстрактів лікарських рослин – липи, вербени, подорожника. Виробництво здійснюється не тільки на території Польщі, а й в ряді країн Європи. Тепер до складу групи TZMO SA входить 55 структурних підрозділів. Актуальний каталог гігієнічної продукції Bella представлений на сайті мультирегіонального інтернет-магазину Makeup https://makeup.com.ua/brand/152315/

Сьогодні в асортименті бренду:

  • ароматизовані (квіткові пахощі або легка свіжість) і неароматизовані варіанти різної товщини (від класичних до ультратонких) призначені для критичних днів, а також щоденні прокладки;
  • гігієнічні тампони;
  • гелі та емульсії для інтимної гігієни;
  • вологі серветки;
  • продукція з вати.

Девіз Bella: "В гармонії з природою. У гармонії з собою". Фахівці компанії постійно працюють над розробкою гігієнічної продукції, яка забезпечує максимальний комфорт і бездоганно виконує заявлену дію. Кілька років тому розпочався випуск прокладок преміумкласу, зовнішній шар яких включає волокна бавовни. Такі вироби не тільки забезпечують надійний захист від протікань, а й відрізняються високою еластичністю. Продукція марки неодноразово визнавалася найпопулярнішим товаром року у своїй країні, а також щорічно утримує провідні позиції у рейтингу кращих польських компаній.

Польща жінки комфорт продукція асортимент

 
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