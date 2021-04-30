Бренд Bella: история, динамичное развитие, новые предложения
Именно такой является польская компания TZMO SA и ее ведущий бренд Bella. Предприятие основано в начале 50-х в городе Торунь (северная часть Польши)
Практически сразу оно получило заказ на изготовление крупной партии перевязочных материалов, предназначенных для шахтеров. Предприятие было обеспечено работой на пол года, а затем планировалось его закрыть. Но впоследствии, благодаря высокому качеству продукции и повышенному спросу на товары, это решение было отменено. Завод продолжил свою работу и в середине 60-х начался экспорт в страны Европы, Азии, Африки.
В 1976 году выпущена первая партия одноразовых прокладок Bella для критических дней. В 80-е каталог бренда существенно расширяется и в него входят ежедневные варианты. Следующее десятилетие стало решающим в развитии марки. Для закрепления в своем сегменте рынка необходимо было предложить оригинальную продукцию, которая отвечает потребностям современных женщин, ведущих активный образ жизни. И менеджменту компании это удалось. В первую очередь, благодаря изменениям в структуре предприятия и привлечению к сотрудничеству представителей научной и медицинской сферы. Начинается изготовление моделей с крылышками, а также ультратонких изделий толщиной не более 2 мм. В 1996 году компания становится первым польским предприятием, работающим в медицинской сфере, которое получает право на маркировку своих изделий европейским сертификатом СЕ. Бренд Белла не только занимает первые позиции в своей стране, но и уверенно закрепляется на европейском рынке.
Предлагаемый ассортимент
В начале 2000-х марка представляет первые ароматизированные варианты, а также начинает выпуск прокладок, которые обеспечивают максимальный доступ воздуха к покровам. Практически каждый год в коллекцию входят новые предложения. Это прокладки для тинейджеров, тампоны с аппликатором, гигиенические изделия с пропиткой из экстрактов лекарственных растений – липы, вербены, подорожника. Производство осуществляется не только на территории Польши, но и в ряде стран Европы. Теперь в состав группы TZMO SA входит 55 структурных подразделений. Актуальный каталог гигиенической продукции Bella представлен на сайте мультирегионального интернет-магазина Makeup https://makeup.com.ua/brand/152315/
Сегодня в ассортименте бренда:
- ароматизированные (цветочное благоухание или легкая свежесть) и неароматизированные варианты разной толщины (от классических до ультратонких) предназначены для критических дней, а также ежедневные прокладки;
- гигиенические тампоны;
- гели и эмульсии для интимной гигиены;
- влажные салфетки;
- продукция из ваты.
Девиз Bella: "В гармонии с природой. В гармонии с собой". Специалисты компании постоянно работают над разработкой гигиенической продукции, которая обеспечивает максимальный комфорт и безупречно выполняет заявленное действие. Несколько лет назад начался выпуск прокладок премиум-класса, внешний слой которых включает волокна хлопка. Такие изделия не только обеспечивают надежную защиту от протеканий, но и отличаются высокой эластичностью. Продукция марки неоднократно признавалась самым популярным товаром года в своей стране, а также ежегодно удерживает ведущие позиции в рейтинге лучших польских компаний.