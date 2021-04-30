Бренд Bella: история, динамичное развитие, новые предложения

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Потребители отдают предпочтение продукции тех марок, которые имеют положительную длительную историю

Потребители отдают предпочтение продукции тех марок, которые имеют положительную длительную историю

Практически сразу оно получило заказ на изготовление крупной партии перевязочных материалов, предназначенных для шахтеров. Предприятие было обеспечено работой на пол года, а затем планировалось его закрыть. Но впоследствии, благодаря высокому качеству продукции и повышенному спросу на товары, это решение было отменено. Завод продолжил свою работу и в середине 60-х начался экспорт в страны Европы, Азии, Африки.

В 1976 году выпущена первая партия одноразовых прокладок Bella для критических дней. В 80-е каталог бренда существенно расширяется и в него входят ежедневные варианты. Следующее десятилетие стало решающим в развитии марки. Для закрепления в своем сегменте рынка необходимо было предложить оригинальную продукцию, которая отвечает потребностям современных женщин, ведущих активный образ жизни. И менеджменту компании это удалось. В первую очередь, благодаря изменениям в структуре предприятия и привлечению к сотрудничеству представителей научной и медицинской сферы. Начинается изготовление моделей с крылышками, а также ультратонких изделий толщиной не более 2 мм. В 1996 году компания становится первым польским предприятием, работающим в медицинской сфере, которое получает право на маркировку своих изделий европейским сертификатом СЕ. Бренд Белла не только занимает первые позиции в своей стране, но и уверенно закрепляется на европейском рынке.

Предлагаемый ассортимент

В начале 2000-х марка представляет первые ароматизированные варианты, а также начинает выпуск прокладок, которые обеспечивают максимальный доступ воздуха к покровам. Практически каждый год в коллекцию входят новые предложения. Это прокладки для тинейджеров, тампоны с аппликатором, гигиенические изделия с пропиткой из экстрактов лекарственных растений – липы, вербены, подорожника. Производство осуществляется не только на территории Польши, но и в ряде стран Европы. Теперь в состав группы TZMO SA входит 55 структурных подразделений. Актуальный каталог гигиенической продукции Bella представлен на сайте мультирегионального интернет-магазина Makeup https://makeup.com.ua/brand/152315/

Сегодня в ассортименте бренда:

ароматизированные (цветочное благоухание или легкая свежесть) и неароматизированные варианты разной толщины (от классических до ультратонких) предназначены для критических дней, а также ежедневные прокладки;

гигиенические тампоны;

гели и эмульсии для интимной гигиены;

влажные салфетки;

продукция из ваты.

Девиз Bella: "В гармонии с природой. В гармонии с собой". Специалисты компании постоянно работают над разработкой гигиенической продукции, которая обеспечивает максимальный комфорт и безупречно выполняет заявленное действие. Несколько лет назад начался выпуск прокладок премиум-класса, внешний слой которых включает волокна хлопка. Такие изделия не только обеспечивают надежную защиту от протеканий, но и отличаются высокой эластичностью. Продукция марки неоднократно признавалась самым популярным товаром года в своей стране, а также ежегодно удерживает ведущие позиции в рейтинге лучших польских компаний.