"Червону" зону до кінця тижня можуть покинути ще 7 областей - KSE

Ситуація на Харківщині стабільно критична

Ситуація на Харківщині стабільно критична

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Згідно з прогнозом Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, до кінця поточного тижня з "червоної" зони карантину можуть вийти ще 7 областей.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я КШЕ Юрій Ганіченко.

"Наприклад Житомирська область стабілізується і впродовж тижня може вийти з цієї зони. Запорізька, Київська та Полтавська області ще не вийшли з неї через коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Очікується стабілізація показника, після цього ці області зможуть вийти з "червоної" зони. Це очікується впродовж тижня", - повідомив Ганіченко.

Також, експерт зазначив, що на днях з цієї зони можуть вийти Миколаївська, Чернігівська та Харківська області. Але щодо Харківської області є питання.

Харківська область за всіма показниками може вийти буквально завтра. Але ситуація там стабільно критична. Бо там відсоток зайнятості ліжок з киснем зменшується. Всі "ковідні" лікарні є критично зайняті, крім двох районних лікарень, вони зайняті під 100%", - повідомив Ганіченко.

Він додав, що до виходу з "червоної" зони далеко Хмельницькій та Сумській областям.

Нагадаємо, в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.