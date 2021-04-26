Змінила долі тисяч українців: 35 років тому в Україні сталася Чорнобильська катастрофа

Сьогодні Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу

Сьогодні Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу

Фото: wikipedia.org

На Чорнобильській атомній електростанції рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася найбільша атомна катастрофа сучасності. Наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС стали катастрофою: радіацією було заражено 200 тис.кв. км земель, 70% з них - території України, Білорусі та Росії.

Про події 35-річної давнини нагадує RegioNews.

Як відомо, 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблока. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5 години ранку. Проте у середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії.

За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки. Викид радіоактивних речовин склав до 50 млн Кюрі. Це в 400 разів більше, ніж після атомного бомбардування Хіросіми.

Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з’явилося перше офіційне повідомлення, що на ЧАЕС стався нещасний випадок.

Кількість жертв до теперішнього часу достовірно невідомо. У 2005 році ВООЗ опублікувала дані, згідно з якими в результаті трагедії всього могло загинути до 4 тисяч осіб.

Нагадаємо, 13 березня 2020 року у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції Чорнобильська Атомна електростанція обмежила ознайомлювальні візити.