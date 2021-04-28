Як вибрати дитячі підгузки: 7 факторів, на які потрібно звернути увагу

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Батьки витрачають на памперси великі суми, але це не гарантує комфорту дитини

Батьки витрачають на памперси великі суми, але це не гарантує комфорту дитини

Оскільки немовлята не можуть розповісти про свої відчуття, мами повинні самостійно з’ясувати потреби малюка. Щоб допомогти вам у цьому, ми описали сім факторів, які потрібно враховувати при виборі підгузків.

Бренд

Як не дивно, це дуже важливий критерій. Відомі компанії, які давно виробляють памперси, мають досвід і регулярно проводять дослідження, щоб вдосконалювати свою продукцію. Тому вони найпершими пропонують комфортні вироби з новітніми функціями.

Особливості підгузків

Якісні вироби мають такі особливості:

Добре вбирають вологу. Якщо цього не відбувається і шкіра немовляти довгий час контактує з сечею та калом, з’являються подразнення та висипи. Також памперс не повинен протікати та провисати.

Мають індикатори вологості. Це лінії, які змінюють колір, коли підгузок повністю забруднився. Багато виробників додали цю корисну функцію у свої вироби, оскільки вона допомагає мамі легко перевірити вологість підгузка та за потреби його змінити.

Пропускають повітря. Оскільки шкіра малюка ніжна та чутлива, матеріал підгузка має першочергове значення. Переконайтеся, що шари виробу пропускають повітря. Це допоможе уникнути висипів.

Добре тягнеться. Еластичні памперси зручно обтягують тіло дитини, прилягати до нього з усіх боків, та не залишають на шкірі жодних складок і слідів.

Розмір або вага дитини

Оскільки діти швидко ростуть, кожні кілька місяців потрібно купувати більші підгузки. На розмір впливає вага дитини. Але вибирайте більший памперс лише в тому випадку, коли попередній став занадто щільним.

Стать малюка

Будова виробів для дівчаток та хлопчиків трохи відрізняються. Для перших найбільше абсорбенту розташовано ззаду, а для других – спереду. В інтернет-магазині Panama ви можете купити підгузки для тих та інших.

Бюджет

Якщо ви знаєте, як часто випорожнюється ваша дитина, ви можете оцінити, скільки памперсів вам знадобиться. Це допоможе порахувати бюджет. Є декілька лайфхаків, які збережуть вам гроші:

Якщо купуєте новий бренд, обирайте невеликі упаковки для тестування виробів.

Коли обираєте знайомий продукт, краще брати оптом – так вийде дешевше.

Знайдіть неочевидний спосіб зекономити, наприклад, на безкоштовній доставці, якщо замовляєте онлайн.

Чутливість шкіри

Якщо шкіра вашої дитини занадто чутлива, будь-яка волога спричинить висипи. Тому варто обирати моделі, які моментально вбирають сечу та кал. Також краще мати напоготові заспокійливий крем.

Зручність для батьків

Важливо подбати про власний комфорт. Якщо ви цінуєте свій час або занадто втомлені, краще купити одноразові підгузки. А якщо ви хочете піклуватись про планету, обирайте багаторазові варіанти. Після кожного використання їх потрібно прати та сушити. Це може бути незручно, проте в перспективі ви зекономите трохи грошей та створите набагато менше сміття.