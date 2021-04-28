Как выбрать детские подгузники: 7 факторов, на которые нужно обратить внимание

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Родители тратят на памперсы большие суммы, но это не гарантирует комфорта ребенку

Родители тратят на памперсы большие суммы, но это не гарантирует комфорта ребенку

Поскольку груднички не могут рассказать о своих ощущениях, мамы должны самостоятельно выяснить потребности малыша. Чтобы помочь вам в этом, мы описали семь факторов, которые нужно учитывать при выборе подгузников.

Бренд

Как ни странно, это очень важный критерий. Известные компании, которые давно производят памперсы, имеют опыт и регулярно проводят исследования, чтобы совершенствовать свою продукцию. Поэтому они самыми первыми предлагают комфортные изделия с новейшими функциями.

Особенности подгузников

Качественные изделия имеют следующие особенности:

Хорошо впитывают влагу. Если этого не происходит и кожа младенца долгое время контактирует с мочой и калом, появляются раздражения и сыпи. Также памперс не должен протекать и провисать.

Имеют индикаторы влажности. Это линии, которые меняют цвет, когда подгузник полностью испачкался. Многие производители добавили эту полезную функцию в свои изделия, поскольку она помогает маме легко проверить влажность подгузника и при необходимости его заменить.

Пропускают воздух. Поскольку кожа малыша нежная и чувствительная, материал подгузника имеет первостепенное значение. Убедитесь, что слои продукта пропускают воздух. Это поможет избежать высыпаний.

Хорошо тянется. Эластичные памперсы удобно обтягивают тело ребенка, прилегать к нему со всех сторон, и не оставляют на коже никаких складок и следов.

Размер или вес ребенка

Поскольку дети быстро растут, каждые несколько месяцев нужно покупать подгузники больше. На размер влияет вес ребенка. Но выбирайте памперс больше лишь в том случае, когда предыдущий стал слишком плотным.

Пол малыша

Строение подгузников для девочек и мальчиков немного отличаются. Для первых больше всего абсорбента расположено сзади, а для вторых – спереди. В интернет-магазине Panama вы можете купить подгузники для тех и других.

Бюджет

Если вы знаете, как часто испражняется ваш ребенок, вы можете оценить, сколько памперсов вам понадобится. Это поможет посчитать бюджет. Есть несколько лайфхаков, которые сохранят вам деньги:

Если покупаете новый бренд, выбирайте небольшие упаковки для тестирования изделий.

Когда выбираете знакомый продукт, лучше брать оптом – так получится дешевле.

Найдите неочевидный способ сэкономить, например, на бесплатной доставке, если заказываете онлайн.

Чувствительность кожи

Если кожа вашего ребенка слишком чувствительна, любая влага вызовет сыпь. Поэтому стоит выбирать модели, которые моментально впитывают мочу и кал. Также лучше иметь наготове успокаивающий крем.

Удобство для родителей

Важно позаботиться о собственном комфорте. Если вы цените свое время или слишком уставшие, лучше купить одноразовые подгузники. А если вы хотите заботиться о планете, выбирайте многоразовые варианты. После каждого использования их нужно стирать и сушить. Это может быть неудобно, однако в перспективе вы сэкономите немного денег и создадите гораздо меньше мусора.