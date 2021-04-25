У ПЦУ розповіли, як працюватимуть церкви на Великдень через карантин

Паски святитимуть ще до продажу громадянам

Паски святитимуть ще до продажу громадянам

Фото: з відкритих джерел

На Великдень церкви не закриватимуть через карантин, однак вірянам, які забажають відвідати богослужіння, доведеться дотримуватись певних карантинних обмежень.

Як передає RegioNews, про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Храми будуть відкриті. І на вулиці ... не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться", - підкреслив Епіфаній.

Окрім того, він зазначив, що цього року буде поширеною практика освячення пасок відразу на хлібокомбінатах, на заводах і в магазинах.

За словами Епіфанія, у деяких містах ієрархи ПЦУ просять духовенство ще більше обмежити можливість масових богослужінь. При цьому на саме свято всі охочі зможуть піти до церкви, але треба дотримуватися соціальної дистанції і мати захисні маски.

Нагадаємо, МОЗ дало карантинні рекомендації церквам на Великдень. Там рекомендують заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян.