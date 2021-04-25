У ПЦУ розповіли, як працюватимуть церкви на Великдень через карантин
На Великдень церкви не закриватимуть через карантин, однак вірянам, які забажають відвідати богослужіння, доведеться дотримуватись певних карантинних обмежень.
Як передає RegioNews, про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Храми будуть відкриті. І на вулиці ... не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться", - підкреслив Епіфаній.
Окрім того, він зазначив, що цього року буде поширеною практика освячення пасок відразу на хлібокомбінатах, на заводах і в магазинах.
За словами Епіфанія, у деяких містах ієрархи ПЦУ просять духовенство ще більше обмежити можливість масових богослужінь. При цьому на саме свято всі охочі зможуть піти до церкви, але треба дотримуватися соціальної дистанції і мати захисні маски.
Нагадаємо, МОЗ дало карантинні рекомендації церквам на Великдень. Там рекомендують заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян.