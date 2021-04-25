В Україні майже 8 тисяч нових хворих: найбільше на Дніпропетровщині та Харківщині

Серед захворілих - 331 дитина

Серед захворілих - 331 дитина

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 24 квітня COVID-19 діагностували у 7930 осіб, було госпіталізовано 3 688 осіб, зафіксовано 231 летальний випадок, 6574 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7 930 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 квітня. Серед захворілих - 331 дитина і 98 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 54 270 (у тому числі методом ПЛР - 26432, методом ІФА - 6316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21522).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 025 271 особа;

одужало - 1 572 528 осіб;

летальних випадків - 42 323;

проведення ПЛР-тестів-9 240 911.

Нагадаємо, за 23 квітня зафіксували 12 711 нових випадків коронавірусу.