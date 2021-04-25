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В Україні майже 8 тисяч нових хворих: найбільше на Дніпропетровщині та Харківщині
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25 квітня 2021, 10:41 4

В Україні майже 8 тисяч нових хворих: найбільше на Дніпропетровщині та Харківщині

25 квітня 2021, 10:41 4
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Серед захворілих - 331 дитина
Серед захворілих - 331 дитина
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 24 квітня COVID-19 діагностували у 7930 осіб, було госпіталізовано 3 688 осіб, зафіксовано 231 летальний випадок, 6574 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7 930 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 квітня. Серед захворілих - 331 дитина і 98 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 54 270 (у тому числі методом ПЛР - 26432, методом ІФА - 6316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21522).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 025 271 особа;
  • одужало - 1 572 528 осіб;
  • летальних випадків - 42 323;
  • проведення ПЛР-тестів-9 240 911.

Нагадаємо, за 23 квітня зафіксували 12 711 нових випадків коронавірусу.

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