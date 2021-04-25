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25 квітня 2021, 15:44 25

В Україні побільшало "жовтих" зон: у МОЗ оновили зони карантину

25 квітня 2021, 15:44 25
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Жодна область не входить до "зеленої" карантинної зони
Жодна область не входить до "зеленої" карантинної зони
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. "Червоними" залишаються Київ і 10 областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Так, станом на 25 квітня, у "червоній" зоні перебувають місто Київ, а також Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони віднесли Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Тернопільську та Черкаську області.

"Жовтих" зон наразі лише п'ять: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Раніше повідомлялося, що з "червоної" зони скоро можуть вийти п'ять регіонів.

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