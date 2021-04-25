В Украине стало больше "желтых" зон: в Минздраве обновили зоны карантина
Министерство здравоохранения обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красными" остаются Киев и 10 областей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Так, по состоянию на 25 апреля, в "красной" зоне находятся город Киев, а также Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
К "оранжевой" зоне отнесли Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую, Луганскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черкасскую области.
"Желтых" зон пока только пять: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Ранее сообщалось, что из "красной" зоны скоро могут выйти пять регионов.