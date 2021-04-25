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25 апреля 2021, 15:44 13

В Украине стало больше "желтых" зон: в Минздраве обновили зоны карантина

25 апреля 2021, 15:44 13
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Ни одна область не входит в "зеленую" карантинную зону
Ни одна область не входит в "зеленую" карантинную зону
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красными" остаются Киев и 10 областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Так, по состоянию на 25 апреля, в "красной" зоне находятся город Киев, а также Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне отнесли Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую, Луганскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черкасскую области.

"Желтых" зон пока только пять: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось, что из "красной" зоны скоро могут выйти пять регионов.

карантин Минздрав область красная зона зона

 
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