В Украине стало больше "желтых" зон: в Минздраве обновили зоны карантина

Ни одна область не входит в "зеленую" карантинную зону

Ни одна область не входит в "зеленую" карантинную зону

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красными" остаются Киев и 10 областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Так, по состоянию на 25 апреля, в "красной" зоне находятся город Киев, а также Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне отнесли Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую, Луганскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черкасскую области.

"Желтых" зон пока только пять: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось, что из "красной" зоны скоро могут выйти пять регионов.