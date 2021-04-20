08:59  20 квітня
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині
09:42  20 квітня
Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч
08:11  20 квітня
Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: зафіксовано 6 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2021, 08:59 19

В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині

20 квітня 2021, 08:59 19
Читайте также на русском языке
Серед захворілих - 414 дітей
Серед захворілих - 414 дітей
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 19 квітня COVID-19 діагностували у 8940 осіб, зафіксовано 367 летальних випадків, госпіталізували 2042 людини, 12 075 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8 940 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 20 квітня. Серед захворілих - 414 дітей і 251 медпрацівник", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 961 956 осіб;
  • одужало - 1 499 752 особи;
  • летальних результатів - 40 367;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано 214 летальних випадків від COVID-19.

коронавірус МОЗ карантин медики пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram