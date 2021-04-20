В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині

Серед захворілих - 414 дітей

Серед захворілих - 414 дітей

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 19 квітня COVID-19 діагностували у 8940 осіб, зафіксовано 367 летальних випадків, госпіталізували 2042 людини, 12 075 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8 940 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 20 квітня. Серед захворілих - 414 дітей і 251 медпрацівник", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 961 956 осіб;

одужало - 1 499 752 особи;

летальних результатів - 40 367;

проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано 214 летальних випадків від COVID-19.