Пограничники объяснили, кому не нужна самоизоляция после пересечения КПВВ

На КПВВ можно сдать экспресс-тесты

На КПВВ можно сдать экспресс-тесты

Фото: скрин эфира телеканала "Дом"

Постановлением Кабмина утвержден перечень лиц, к которым самоизоляция может не применяться, и предусмотрено, что избежать самоизоляции можно, сдав тест (ПЦР или экспресс-текст на КПВВ).

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Игорь Лизогуб в программе "5 вопросов на злобу дня" на телеканале "Дом" , передает RegioNews.

После прибытия с временно оккупированных территорий через контрольные пункты въезда-выезда не подлежат самоизоляции дети до 12 лет, аккредитованные работники международных организаций, лица, которые планируют поступить в вуз Украины или уже учатся там, и люди, которые желают вакцинироваться от COVID-19, если у них есть приглашение.

Спикер Госпогранслужбы напомнил, что Кабинет Министров принял постановление, которым вводится обязательная самоизоляция для граждан, пересекающих государственную границу Украины. В связи с этим на самоизоляцию направляются и лица, которые прибыли с временно оккупированных территорий через контрольные пункты въезда-выезда.

Этим нормативно-правовым актом также предусмотрено и то, что можно не проходить самоизоляцию. Однако в таком случае лицо прибывающее должно сдать тест на COVID-19 методом ПЦР, — сообщил представитель Госпогранслужбы.

Он добавил, что также от самоизоляции освобождаются лица, которые в сервисных центрах, действующих при ряде КПВВ, сдали экспресс-тест и получили отрицательный результат на COVID-19. В частности, экспресс-тесты можно пройти при пересечении КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

На Донбассе на линии разграничения действуют семь КПВВ. Однако фактически пропуск осуществляется только через КПВВ "Станица Луганская" ежедневно и через КПВВ "Новотроицкое" — дважды в неделю: в понедельник и пятницу, когда оккупанты открывают движение этим дорожным коридором. Вот именно у этих двух КПВВ есть пункты, где можно сразу после пересечения линии соприкосновения пройти такое тестирование. По результатом отрицательного теста будет выдан документ, который даст право не проходить самоизоляцию, и можно будет сразу или через некоторое время вернуться на временно оккупированную территорию, — рассказал представитель Госпогранслужбы.

Лизогуб акцентировал, что правила одинаковые для всех граждан, следующих из временно оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Во время пересечения КПВВ они должны установить приложение "Дома" и направляться на самоизоляцию (в случае если не имеют отрицательного теста на COVID-19).

Однако Кабмин установил ограничения — перечень лиц, к которым самоизоляция может не применяться.

Определенная категория не подлежит самоизоляции. Это касается лиц, которые еще не достигли 12-летнего возраста, работников международных организаций, которые аккредитованы и осуществляют свою деятельность, а также лиц, которые планируют поступление в вуз Украины, и лиц, их сопровождающих. Также соискателей образования, которые уже учатся в украинских учреждениях. И, соответственно, лиц, которые желают вакцинироваться от COVID-19, если у них есть соответствующее приглашение, — сообщил Лизогуб.

Он добавил, что указанные нормы действуют до 30 апреля, но они могут быть продлены, в зависимости от динамики пандемии.

Как сообщалось 8 апреля, в Украине ввели новые правила въезда в страну: что изменилось. От обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.