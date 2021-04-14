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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
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14 апреля 2021, 08:59 9

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев

14 апреля 2021, 08:59 9
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Больше всего новых заражений в Киеве (1457) и Харьковской области (1255)
Больше всего новых заражений в Киеве (1457) и Харьковской области (1255)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 13 апреля COVID-19 диагностировали у 14 553 человек, зафиксировано 467 летальных случаев, госпитализировали 5063 человека, 12 384 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

14 553 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 14 апреля. Среди заболевших - 612 детей и 426 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 134 342 (в частности методом ПЦР - 54 353, методом ИФА - 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 887 338 человек;
  • выздоровели - 1 442 618 человека;
  • летальных исходов - 38 225;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 11 680 человек, зафиксировано 457 летальных случаев.

Минздрав коронавирус пандемия госпитализация смерти

 
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