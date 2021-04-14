Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев

Больше всего новых заражений в Киеве (1457) и Харьковской области (1255)

Больше всего новых заражений в Киеве (1457) и Харьковской области (1255)

Фото: из открытых источников

В Украине за 13 апреля COVID-19 диагностировали у 14 553 человек, зафиксировано 467 летальных случаев, госпитализировали 5063 человека, 12 384 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 14 553 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 14 апреля. Среди заболевших - 612 детей и 426 медработников", - сообщил министр. Было осуществлено тестирований за сутки - 134 342 (в частности методом ПЦР - 54 353, методом ИФА - 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450). За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 887 338 человек;

выздоровели - 1 442 618 человека;

летальных исходов - 38 225;

проведено ПЦР-тестов - 8 770 753. Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 11 680 человек, зафиксировано 457 летальных случаев.

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