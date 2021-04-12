У чотирьох областях України не зробили жодного щеплення за добу

Серед лідерів за кількістю щеплень за добу - Львівська та Тернопільська області

Серед лідерів за кількістю щеплень за добу - Львівська та Тернопільська області

Фото: з відкритих джерел

Протягом неділі, 11 квітня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 1216 людей. Загальна кількість вакцинованих склала 353 147 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

1216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні. 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом вакцинації.

Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 441 989 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (170) та Тернопільській (150) областях. Водночас у Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Як повідомлялося, раніше в Україні було щеплено проти COVID-19 понад 4 тис. людей. На Черкащині за цей час не введено жодної дози вакцини.