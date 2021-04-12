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12 апреля 2021, 09:49 1

В четырех областях Украины не сделали ни одной прививки за сутки

12 апреля 2021, 09:49 1
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Среди лидеров по количеству прививок за сутки - Львовская и Тернопольская области
Среди лидеров по количеству прививок за сутки - Львовская и Тернопольская области
Фото: из открытых источников
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В течении воскресенья, 11 апреля, в Украине прививки от коронавируса получили 1216 людей. Общее количество вакцинированных составило 353 147 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

1216 людей привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 года в Украине. 378 266 человек привито с начала вакцинальной кампании", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом вакцинации.

По состоянию на 11 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 441 989 человек", - добавил Степанов.

Всего за прошедшие сутки прививок против коронавируса сделали в Львовской (170) и Тернопольской (150) областях. В то же время в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Как сообщалось, ранее в Украине было привито против COVID-19 более 4 тыс. людей. На Черкащине за это время не введено ни одной дозы вакцины.

вакцина коронавирус пандемия Минздрав медики

 
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