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Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
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12 апреля 2021, 09:02 9

Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось

12 апреля 2021, 09:02 9
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Больше всего новых заражений в Днепропетровской области (1112)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 11 апреля COVID-19 диагностировали у 7856 человек, зафиксировано 287 летальных случаев, госпитализировали 2770 человек, 5355 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7856 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля. Среди заболевших - 355 детей и 119 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 40 109 (методом ПЦР - 20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 861 105 новых COVID-заражений, 37 301 смертельный случай, 1 416 215 выздоровлений от коронавируса.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса.

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