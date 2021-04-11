У Києві знесли історичний будинок Уткіна, відкрито кримінальне провадження

Розслідування ведеться про самовправство

Розслідування ведеться про самовправство

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У суботу активісти ГО "Мапа реновації" у Facebook повідомили, що будинок зносять, аби на його місці побудувати апарт-комплекс.

Правоохоронці у свою чергу зазначили, що за зверненням громадської організації розпочате кримінальне провадження щодо факту самовільного демонтажу будівлі по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці. Відомості про цей факт 10 квітня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

В межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано в якості свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває. При цьому оцінка законності дій забудовника "буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій".

За інформацією ЗМІ, на місці двоповерхового будинку девелоперська компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times на 352 номери. На сайті забудовника йдеться про 15 поверхів, втім на LUN.ua вказано 26, а рендери свідчать, що будівля буде значно вищою за 15-поверхову.

За фактом демонтажу будинку Уткіна розпочато кримінальне провадження Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва... Posted by Київська міська прокуратура on Sunday, April 11, 2021

Довідка. Прибутковий будинок Уткіна — історична дореволюційна будівля у центрі Києва, що розташована біля залізничного вокзалу, побудована за проєктом архітектора Олександра Вербицького. Двоповерхова садиба була розміщена на березі річки Либідь.

Як повідомлялося раніше, СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею. Серед зловмисників - посадовці Одеської міськради та обласної прокуратури.