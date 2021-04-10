На Хмельниччині голову ОТГ затримали під час отримання хабаря

Він вимагав 3800 доларів від підприємця

Він вимагав 3800 доларів від підприємця

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали голову однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельницької області під час отримання хабаря.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Чиновник вимагав у підприємця $3800 за вплив на ухвалення виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримали чоловіка під час отримання частини необхідної суми ($1300) в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, а саме - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Вирішується питання про підозру та обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 7 квітня у Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру, він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.