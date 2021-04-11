В Киеве снесли исторический дом Уткина, открыто уголовное производство

Расследование ведётся о самоуправстве

Расследование ведётся о самоуправстве

Фото из открытых источников

По факту демонтажа дома Уткина в центре Киева столичная прокуратура начала уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В субботу активисты ГО "Карта реновации" в Facebook сообщили, что дом сносят, чтобы на его месте построить апарт-комплекс.

Правоохранители в свою очередь отметили, что по обращению общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения о факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).

В рамках уголовного производства того же дня сотрудниками полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцев и истребовано разрешительные документы по выполнению строительных работ, - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. При этом оценка законности действий застройщика "будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций".

По информации СМИ, на месте двухэтажного дома девелоперская компания Zim Group планирует возвести 26-этажный апарт-отель Times на 352 номера. На сайте застройщика говорится о 15 этажах, впрочем на LUN.ua указаны 26, а рендеры показывают, что здание будет значительно выше 15-этажного.

Справка. Доходный дом Уткина — историческое дореволюционное здание в центре Киева, которое расположено возле железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была расположена на берегу реки Лыбидь.

За фактом демонтажу будинку Уткіна розпочато кримінальне провадження Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва... Posted by Київська міська прокуратура on Sunday, April 11, 2021

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