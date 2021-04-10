В Україні в черзі на щеплення понад 435 тисяч людей, вакциновано лише 373 тисячі
За останню добу в Україні отримали щеплення від коронавірусу майже 20 тисяч людей - 19 858 осіб. Всього з початку кампанії по вакцинації щеплення отримали 373 тисячі українців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Зокрема, за 9 квітня, найбільшу кількість щеплень отримали жителі Києва (1 850), Дніпропетровської області (2 330), Київської (1 970) та Львівської області (1 910).
Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.
Станом на 9 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 435 451 людина", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, в кінці лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва AstraZeneca. Зараз щеплення в Україні проводяться тільки цією вакциною. Починаючи від 10 квітня, мають розпочати процес вакцинації китайською вакциною CoronaVac розробки Sinovac.
Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли Україна отримає довгоочікувану вакцину Pfizer.