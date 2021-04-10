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10 квітня 2021, 13:16 2

В Україні в черзі на щеплення понад 435 тисяч людей, вакциновано лише 373 тисячі

10 квітня 2021, 13:16 2
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Найбільше щеплень за останню добу отримали мешканці Києва
Найбільше щеплень за останню добу отримали мешканці Києва
Фото: з відкритих джерел
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За останню добу в Україні отримали щеплення від коронавірусу майже 20 тисяч людей - 19 858 осіб. Всього з початку кампанії по вакцинації щеплення отримали 373 тисячі українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Зокрема, за 9 квітня, найбільшу кількість щеплень отримали жителі Києва (1 850), Дніпропетровської області (2 330), Київської (1 970) та Львівської області (1 910).

Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

Станом на 9 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 435 451 людина", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в кінці лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва AstraZeneca. Зараз щеплення в Україні проводяться тільки цією вакциною. Починаючи від 10 квітня, мають розпочати процес вакцинації китайською вакциною CoronaVac розробки Sinovac.

Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли Україна отримає довгоочікувану вакцину Pfizer.

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