В Украине в очереди на прививку более 435 тысяч человек, вакцинировано лишь 373 тысячи

Больше всего прививок за последние сутки получили жители Киева

Больше всего прививок за последние сутки получили жители Киева

Фото: из открытых источников

За последние сутки в Украине получили прививки от коронавируса почти 20 тысяч человек - 19 858 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили 373 тысячи украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова. В частности, за 9 апреля, наибольшее количество прививок получили жители Киева (1 850), Днепропетровской области (2 330), Киевской (1 970) и Львовской области (1 910). Прививки проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки. По состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек", - говорится в сообщении. Как известно, в конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства AstraZeneca. Сейчас прививки в Украине проводятся только этой вакциной. Начиная с 10 апреля, должны начать процесс вакцинации китайской вакциной CoronaVac разработки Sinovac. Напомним, в Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer.

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