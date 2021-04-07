В Минздраве озвучили график поставок вакцин от COVID-19

Украина договорилась о поставках 24 млн доз вакцин

Украина договорилась о поставках 24 млн доз вакцин

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что уже договорился о поставках вакцин от COVID нескольких производителей, уже есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Среди производителей, с которыми заключили контракт, есть:

10 млн доз вакцины Novavax - поставки которой начнутся в июле 2021 года;

3 млн доз вакцины Covishield - 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;

2 млн доз вакцины от компании Sinovac - 215 тысяч доз уже находятся в Украине;

10 млн доз вакцины от компании Pfizer - поставки в течение года;

8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Отмечается, что в общей сложности украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

Как сообщалось, в Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса. Хотя область находится в "красной" зоне.